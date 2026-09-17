Noida News: 20 सितंबर तक चलेगी चार दिवसीय प्रतियोगिता
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:51 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:51 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-62 स्थित आईएमएस में बृहस्पतिवार को चार दिवसीय डिस्ट्रिक्ट प्ले क्रिएटर्स लीग शुरू हुआ। 20 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस फुटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और टीम भावना का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन चार मैच खेले जाएंगे। आईएमएस नोएडा के वाइस प्रेसिडेंट चिराग गुप्ता ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्ले क्रिएटर्स लीग युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही है। प्रतियोगिता का समापन 20 सितंबर को होगा। ब्यूरो
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