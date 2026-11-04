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Noida News: रमा एकादशी के साथ शुरू होगा दीपोत्सव

Wed, 04 Nov 2026 05:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:59 PM IST
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The festival of lights (Deepotsav) will begin with Rama Ekadashi.
ग्रेटर नोएडा। दीपोत्सव की शुरुआत बृहस्पतिवार से रमा एकादशी से शुरू होगी। इसके बाद 6 नवंबर को धनतेरस, 7 नवंबर को छोटी दिवाली और 8 नवंबर को बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। नवादा स्थित शीतला माता मंदिर के पुजारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के साथ दीपदान और खरीदारी का विशेष महत्व रहेगा। रमा एकादशी 4 नवंबर को सुबह 11:03 से 5 नवंबर को सुबह 10:36 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार, एकादशी का व्रत बृहस्पतिवार को ही रखा जाएगा।
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