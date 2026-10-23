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Noida News: सुलोचना सती प्रसंग ने किया भावुक

Fri, 23 Oct 2026 07:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Fri, 23 Oct 2026 07:42 PM IST
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The episode of Sati Sulochana proved moving.
जहांगीरपुर (संवाद)। कस्बे के रामलीला मैदान में श्री रामायण मेला समिति की ओर से आयोजित रामलीला में कुंभकरण वध, मेघनाथ वध और सुलोचना सती प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुलोचना सती के प्रसंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया। इस दौरान समिति अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा सरल, सोनू चौधरी जवा वाले, चंद्रमणि भारद्वाज, नीरज जादौन, खूबचंद शर्मा, योगेश शर्मा, मयंक शर्मा और लेखराज सहित अन्य पदाधिकारी व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सुरक्षा के लिए जहांगीरपुर चौकी पुलिस और पीएसी तैनात रही।
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