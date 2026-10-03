Noida News: कथा में श्रीकृष्ण और विदुर का प्रसंग सुनाया
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:52 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-56 स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में कलश यात्रा और भजन-कीर्तन के साथ शुरू हुई श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन वृंदावन धाम से आए कथावाचक आचार्य मनीष कौशिक ने श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण मानव जीवन में प्रेम, भक्ति, समानता और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। आचार्य मनीष कौशिक ने भगवान श्रीकृष्ण और विदुर के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान के लिए कोई ऊंचा-नीचा, धनी-निर्धन या जाति-वर्ग का भेद नहीं है।
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-56 स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में कलश यात्रा और भजन-कीर्तन के साथ शुरू हुई श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन वृंदावन धाम से आए कथावाचक आचार्य मनीष कौशिक ने श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण मानव जीवन में प्रेम, भक्ति, समानता और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। आचार्य मनीष कौशिक ने भगवान श्रीकृष्ण और विदुर के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान के लिए कोई ऊंचा-नीचा, धनी-निर्धन या जाति-वर्ग का भेद नहीं है।