Noida News: रावण-अंगद संवाद का मंचन किया

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श्री दुर्गे मंदिर परिसर में चल रही रामलीला में शुक्रवार को रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना, विभीषण की शरणागति और रावण-अंगद संवाद के प्रसंगों का मंचन किया गया। तिरथली गांव की रामलीला में शुक्रवार को सीता खोज का मंचन किया गया। हनुमान और माता सीता के प्रसंग ने दर्शकों का मन मोह लिया।