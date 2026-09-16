Noida News: प्रतिनिधिमंडल ने शैक्षिक भ्रमण किया

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ग्रेटर नोएडा। समसारा द वर्ल्ड एकेडमी में भूटान के 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान भूटान और भारत की शिक्षण पद्धतियों एवं शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हुआ। प्रधानाचार्य डॉ. शालिनी प्रसाद और अकादमिक समन्वयक शिप्रा गर्ग के नेतृत्व में आयोजित सत्रों में अनुदेशात्मक नेतृत्व, शिक्षण-अधिगम एवं मूल्यांकन, स्टैम शिक्षा और मेटाकॉग्निशन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख नोरबू गेल्तशेन और फुब डेम ने भ्रमण के दौरान दोनों देशों के शिक्षकों ने कक्षा शिक्षण और विद्यार्थियों के सीखने को प्रभावी बनाने के तरीकों पर अनुभव साझा किए। ब्यूरो

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