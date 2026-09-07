Noida News: पूर्व राष्ट्रपति से मिल बच्चों ने भेंट किया उपहार

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-22 स्थित निशुल्क शिक्षा केंद्र चैलेंजर्स की पाठशाला के छात्रों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। बच्चों ने उन्हें अपने हाथों से तैयार किए गए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट उपहार भेंट किए। रामनाथ कोविंद ने बच्चों की मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों ने बताया कि चैलेंजर्स की पाठशाला और पाठशाला ऑन व्हील्स के माध्यम से शिक्षा के साथ कौशल आधारित गतिविधियां भी सीख रहे हैं। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने बच्चों को चॉकलेट और अन्य उपहार देकर विदा किया। चैलेंजर्स ग्रुप के अध्यक्ष प्रिंस शर्मा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के साथ रचनात्मकता, प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है।



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