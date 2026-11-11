Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The Chief Minister will lay the foundation stone for the tractor plant today

Noida News: आज ट्रैक्टर प्लांट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री

Wed, 11 Nov 2026 07:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:14 PM IST
विज्ञापन
The Chief Minister will lay the foundation stone for the tractor plant today
- यमुना सिटी के सेक्टर-8डी में होगा कार्यक्रम, लखनऊ से वर्चुअल जुड़ेंगे योगी आदित्यनाथ
विज्ञापन

- 1,220 करोड़ रुपये का होगा निवेश, करीब 2,400 लोगों को मिलेगा रोजगार
माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। यमुना सिटी में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने जा रही है। यहां 1,220 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ट्रैक्टर निर्माण प्लांट का शिलान्यास बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वह लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहेंगे।

यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, फोर्ड और न्यू हॉलैंड कंपनियों के संयुक्त उद्यम सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस प्लांट की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सेक्टर-8डी में जमीन आवंटित की गई है। प्लांट के शुरू होने से करीब 2,400 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स-कुबोटा का ट्रैक्टर निर्माण प्लांट भी यमुना सिटी में प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र ट्रैक्टर निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है।
विज्ञापन

गौड़ अंडरपास का भी कर सकते हैं लोकार्पण

मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गौड़ अंडरपास का लोकार्पण भी कर सकते हैं। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से बने इस अंडरपास का फिलहाल ट्रायल चल रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब औपचारिक लोकार्पण होना बाकी है। दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मुख्यमंत्री के हाथों इसका लोकार्पण कराने का प्रयास कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed