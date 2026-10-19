Noida News: द एसर्स इलेवन ने चार विकेट से दर्ज की जीत

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड-3 पर खेले गए सेंचुरियन चैंपियंस क्लैश (संडे एडिशन) लीग मैच में द एसर्स इलेवन ने वारियर इलेवन क्रिकेट क्लब को चार विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वारियर इलेवन ने 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 146 रन बनाए। गौरव सिंह राघव ने नाबाद 37, अनुराग सी. ने 21 और विशाल ठकराल ने 13 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी द एसर्स इलेवन ने 17.4 ओवर में छह विकेट खोकर 147 रन बनाकर जीत दर्ज की। सौरव दुबे ने 26 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्कों की मदद से 46 रन बनाए। वहीं, सुमित शर्मा ने 18 गेंदों पर छह चौके और एक छक्के की मदद से 39 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में सौरव दुबे, विवेक राघव और विपिन कुमार ने दो-दो विकेट लिए। शानदार प्रदर्शन के लिए सौरव दुबे को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

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