Noida News: एसीईओ ने गांव का निरीक्षण कर पौधरोपण किया
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 08:46 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 08:46 PM IST
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नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने शनिवार को सेक्टर-128 स्थित शाहपुर गोवर्धनपुर गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं जानीं और अमृत सरोवर के आसपास पौधरोपण किया। ग्राम विकास संगठन के संयोजक डीपी चौहान ने पानी की टंकी के पास शौचालय, सरोवर में ग्रिल व बैठने के लिए बेंच, स्ट्रीट लाइट और गांव को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने की मांग रखी। एसीईओ ने संबंधित विभागों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान अशोक चौहान, राम गोपाल, धीर सिंह, सतपाल, लज्जा राम, अरुण चौहान, लाल सिंह गौतम और सच्चे चौहान समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो
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