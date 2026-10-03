Noida News: जेवर में तहसील दिवस का आयोजन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:13 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:13 PM IST
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फोटो
यमुना सिटी (संवाद)।
जेवर तहसील परिसर में शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने तहसील दिवस में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसील दिवस में स्वास्थ्य, पुलिस, विकास सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें लेकर लोग पहुंचे। फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं और उनके जल्द समाधान की मांग की। अधिकारियों ने शिकायतों को सुनते हुए संबंधित विभागों के कर्मचारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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यमुना सिटी (संवाद)।
जेवर तहसील परिसर में शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने तहसील दिवस में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसील दिवस में स्वास्थ्य, पुलिस, विकास सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें लेकर लोग पहुंचे। फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं और उनके जल्द समाधान की मांग की। अधिकारियों ने शिकायतों को सुनते हुए संबंधित विभागों के कर्मचारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।