Noida News: रहस्यमय परिस्थिति में किशोरी लापता

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दादरी। जारचा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से किशोरी रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो गई। इस मामले में किशोरी के पिता ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस किशोरी की तलाश में लगी है। प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि जारचा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सत्रह वर्षीय किशोरी परिवार के साथ रहती है। छह अक्तूबर की रात्रि में घर से रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो गई। जब घर नहीं आई तो परिजन को चिंता हुई। आसपास तलाश करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।