{"_id":"6ab68c7b0265f4cc9909ef10","slug":"technical-teams-inspected-site-of-greater-noida-bus-accident-vehicle-was-carrying-flammable-materials-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा हादसा: जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच, इमरजेंसी गेट था ब्लॉक; बस में भरा था ज्वलनशील सामान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस हादसे के बाद तकनीकी और बीमा टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावा किया गया है कि बस संचालन में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की गई और लापरवाही बरती गई।

तकनीकी टीम ने जांच के दौरान पाया कि बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए आपातकालीन द्वार को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे आपात स्थिति में यात्रियों का निकलना मुश्किल हो गया। इसके अलावा, बस में क्षमता से अधिक सामान लादा गया था। 36 सवारियों के बैठने की क्षमता वाली इस बस में यात्रियों के साथ-साथ क्षमता से अधिक माल भरा हुआ था।

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निरीक्षण के दौरान बस के मलबे से इनविटेशन कार्ड, नेल पॉलिश, जींस, मोबाइल स्क्रीन, बिजली के तार, कॉपियां, कलर पेंसिल, जले नोट और धागे के रोल समेत भारी मात्रा में ज्वलनशील वस्तुएं बरामद हुई हैं। तकनीकी और बीमा टीम के सदस्यों ने बताया कि बस ओवरलोडिंग और ज्वलनशील सामान की मौजूदगी के कारण आग तेजी से फैल गई। फिलहाल तकनीकी टीम आगे की जांच के लिए पुलिस की मदद लेंगी।

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