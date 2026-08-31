Noida News: राज्य पुरस्कार के लिए शिक्षिका अर्चना पाण्डेय का चयन

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कंपोजिट विद्यालय पर्थला खंजरपुर की सहायक अध्यापिका अर्चना पाण्डेय का चयन राज्य पुरस्कार के लिए हुआ है। शिक्षा में नवाचार, तकनीक के प्रयोग और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए कार्यों पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्हें 5 सितंबर को लखनऊ में राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।अर्चना पाण्डेय ने 18 वर्षों से अधिक के शिक्षण अनुभव के दौरान डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समावेशी शिक्षा और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल की हैं। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ‘शिक्षा अर्चना’ ऐप विकसित किया है। इसके माध्यम से शिक्षक, अभिभावक और अधिकारी निशुल्क शैक्षिक सामग्री व मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। वहीं, ‘दिव्य आभा’ यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की सफलता की कहानियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं।200 से अधिक शैक्षिक वीडियो भी तैयार किए-कोविड काल से अब तक वह हजारों शिक्षकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता, एआई और नई तकनीकों का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। उन्होंने 200 से अधिक शैक्षिक वीडियो भी तैयार किए हैं। विद्यालय विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीएसआर के सहयोग से पुस्तकालय, स्मार्ट शिक्षण संसाधन और साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व बालिका सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए गए। उनके मार्गदर्शन में कई विद्यार्थियों ने एनएमएमएस, जवाहर नवोदय विद्यालय, इंस्पायर अवार्ड, विज्ञान प्रदर्शनी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है।