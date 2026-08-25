Noida News: आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया

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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित जीएनआईओटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में नवप्रवेशित छात्रों के लिए नवांकुर-2026 अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ‘नई शुरुआत, नई आकांक्षाएं’ विषय पर हुए कार्यक्रम में करीब 1,400 छात्रों ने हिस्सा लिया। डीयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष शक्ति सिंह ने छात्रों को आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अन्य वक्ताओं ने रणनीतिक सोच, रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और नवाचार पर विचार साझा किए। अभिनेता एवं कवि दिनेश बावरा ने कविता और हास्य से विद्यार्थियों का मनोरंजन किया। ब्यूरो