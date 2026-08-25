Noida News: सड़क निर्माण के गड्ढे में गिरा ऑटो, सवारियों को लगी चोट
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:06 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:06 PM IST
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दादरी (संवाद)। नगर के रेलवे रोड पर आरओबी पुल के समीप सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में सवारियों से भरा ऑटो पलट गया। हादसे में कुछ सवारियों को चोट लगी। ऑटो पलटने के बाद सवारियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर ऑटो को सीधा कराया और सवारियों को बाहर निकाला। मुख्य तिराहे से रेलवे स्टेशन और आरओबी पुल के पास की कॉलोनियों के लिए ऑटो चलते हैं। बुधवार को चालक मुख्य तिराहे से सवारियां लेकर रेलवे रोड से आरओबी की ओर जा रहा था। निर्माणाधीन सड़क के पास ऑटो गड्ढे में गिरकर पलट गया। हादसे में कुछ सवारियों को चोट लगी। प्राथमिक उपचार के बाद सभी अपने गंतव्य की ओर चले गए। ऑटो चालक भी वाहन को सीधा कर वहां से चला गया।
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