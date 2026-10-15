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Noida News: बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डूब क्षेत्र में सर्वे शुरू

Thu, 15 Oct 2026 10:09 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:09 PM IST
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Survey begins in flood-prone area for power infrastructure
नोएडा। डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में सर्वे का काम लगातार जारी है। अंबेडकर सिटी में महिलाओं ने इसकी कमान अपने हाथों में ले रखी है। अपना एन्क्लेव और श्रीकृष्ण धाम समेत चार कॉलोनियों में सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। इन कॉलोनियों का सर्वे पूरा होने के बाद 17 अक्तूबर को रिपोर्ट बिजली विभाग को सौंप दी जाएगी। इसके आधार पर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जरूरतों को विभाग के सामने रखा जाएगा। अब चार कॉलोनियों की रिपोर्ट बिजली विभाग को सौंपे जाने की तैयारी है। ब्यूरो
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