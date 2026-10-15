Noida News: भंगेल एलिवेटेड पर बढ़ेगी निगरानी

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नोएडा। भंगेल एलिवेटेड रोड और नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के अंडरपास से गुजरने वाले वाहन अब कैमरों की निगरानी में रहेंगे। दोनों मार्गों पर 80 लाख रुपये की लागत से सीसीटीवी और सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। इनका नेटवर्क सेक्टर-94 स्थित आईएसटीएमएस के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान कर चालान किए जा सकेंगे। साथ ही, इन मार्गों पर यातायात की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकेगी। कैमरे लगाने और निगरानी व्यवस्था तैयार करने के लिए प्राधिकरण की ओर से कंपनी का चयन किया जाना है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। कंपनी का चयन भी हो चुका है। अब दोनों स्थानों पर कैमरे लगाने और उन्हें आईएसटीएमएस से जोड़ने का काम शुरू होगा। अभी इन मार्गों की निगरानी के लिए यह नई व्यवस्था विकसित की जानी है। इसके तैयार होने के बाद यातायात प्रबंधन और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई में मदद मिलेगी। ब्यूरो