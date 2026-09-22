Noida News: गेट बंद होने के विरोध में सड़क पर किया सुंदरकांड
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:23 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:23 PM IST
विज्ञापन
फोटो-
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर गामा-2 का मुख्य गेट बंद होने के विरोध में सेक्टरवासियों ने मंगलवार को सड़क पर सुंदरकांड का पाठ किया। इसके बाद लोगों ने बंद गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। निवासियों ने चेतावनी दी कि बुधवार तक गेट नहीं खोला गया तो प्राधिकरण कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। रूपा गुप्ता ने बताया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर गेट एक महीने से अधिक समय से बंद है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों ने जल्द गेट खोलने की मांग की।
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर गामा-2 का मुख्य गेट बंद होने के विरोध में सेक्टरवासियों ने मंगलवार को सड़क पर सुंदरकांड का पाठ किया। इसके बाद लोगों ने बंद गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। निवासियों ने चेतावनी दी कि बुधवार तक गेट नहीं खोला गया तो प्राधिकरण कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। रूपा गुप्ता ने बताया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर गेट एक महीने से अधिक समय से बंद है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों ने जल्द गेट खोलने की मांग की।