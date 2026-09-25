Noida News: पॉक्सो अधिनियम और बाल सुरक्षा के प्रति छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

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ग्रेटर नोएडा। लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल में शुक्रवार को पॉक्सो अधिनियम और बाल सुरक्षा को लेकर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जूही आनंद की अध्यक्षता में हुए शिविर में बच्चों को अधिनियम के प्रावधानों और गुड टच-बैड टच की जानकारी दी गई। बच्चों को असहज या अनुचित व्यवहार की स्थिति में अभिभावकों और शिक्षकों से मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन हेल्पलाइन 112 और नालसा हेल्पलाइन 15100 की जानकारी भी दी गई। जूही आनंद ने बच्चों को शिक्षा के महत्व और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पीएलवी बाल चंद नागर, राहुल गौतम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ सहायक, शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। ब्यूरो