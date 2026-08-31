Noida News: छात्रों को दी करियर की जानकारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:47 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:47 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ‘द वर्ल्ड इज कमिंग टू डीपीएस नोएडा’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमेरिका, नीदरलैंड, हंगरी और कतर के 17 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने छात्रों से संवाद किया। प्रतिनिधियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति और वैश्विक करियर के अवसरों की जानकारी दी। प्रधानाचार्य डॉ. एचएस वशिष्ठ ने विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही मार्गदर्शन का महत्व बताया। ब्यूरो
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