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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   More than 500 students voted to choose their favorite teachers.

Noida News: 500 से अधिक छात्राें ने मतदान कर चुने प्रिय शिक्षक

Mon, 31 Aug 2026 07:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:44 PM IST
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More than 500 students voted to choose their favorite teachers.
दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में ​शि​क्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद​​ विद्यार्थी। सं
ग्रेनो वेस्ट के द मंथन स्कूल और दनकौर के एसडीआरवी कॉन्वेंट के विद्यार्थियों ने डाले वोट
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह के लिए सोमवार को ग्रेनो वेस्ट के द मंथन स्कूल और एसडीआरवी कॉन्वेंट स्कूल दनकौर में मतदान हुआ। दोनों स्कूलों में मतदान में 500 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। स्कूली छात्रों ने वोट देकर अपने अधिकारों व मतदान प्रक्रिया को जानने का प्रयास किया। एसडीआरवी कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल गार्गी घोष ने शिक्षक सम्मान समारोह की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को करीब से समझने का अवसर मिलता है। वहीं द मंथन स्कूल प्रबंधन ने इसी पहल को बेहतर बताया।



प्रिय शिक्षक को चुनने के बाद अच्छा लग रहा है। आगे भी मतदान करेंगे। - वरुण, द मंथन स्कूल, ग्रेनो वेस्ट



हर साल शिक्षकों को चुनने का मौका मिलता है। शिक्षक भी बेहतर कार्य करते हैं। - अथर्व तिवारी, द मंथन स्कूल, ग्रेनो वेस्ट



अमर उजाला की पहल काफी अच्छी है। हमें मतदान का मौका देती है। - दीपिका राघव, एसडीआरवी कॉन्वेंट, दनकौर
पहली बार प्रिय शिक्षक को चुनने के बाद अच्छा लग रहा है। - यशी गोयल, एसडीआरवी कॉन्वेंट, दनकौर

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

दनकौर के एसडीआरवी कान्वेंट स्कूल में शिक्षिक सम्मान में मतदान के दौरान मौजूद विद्यार्थी। सं

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