Noida News: राष्ट्रपति मुर्मू से मिले छात्र

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आर्य कमल स्कूल के छात्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति के साथ छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि स्कूल पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहा है। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक कमल सिंह आर्य, प्रधानाचार्या प्रीति त्यागी आदि मौजूद रहीं। ब्यूरो

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