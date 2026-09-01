Noida News: दो संदिग्धों की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट निगेटिव

विज्ञापन

नोएडा। जिले के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ रही है हालांकि अधिकतर मरीज जांच में निगेटिव आ रहे हैं। सोमवार को जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू के दो संदिग्ध मरीजों की जांच की गई लेकिन राहत की बात है कि दोनों मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। यह दोनों मरीज सर्दी, खांसी, बुखार और सांस की समस्या के साथ अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं।जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि महिला अस्पताल में तीन दिन पहले भर्ती हुई थी और युवक सोमवार को ही भर्ती हुआ था। दोनों की हालत अब स्थिर है और उन्हें सामान्य वायरल संक्रमण के तहत उपचार दिया जा रहा है। ब्यूरो