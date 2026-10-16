Noida News: मिशन शक्ति के तहत छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

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नोएडा। मिशन शक्ति अभियान 6.0 के तहत शुक्रवार को आरएल इंटरनेशनल स्कूल में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों, साइबर अपराधों से बचाव और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही पुराने मामलों में कार्रवाई का फीडबैक भी लिया गया।पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में डीसीपी महिला सुरक्षा सुनिति, मिशन शक्ति टीम, एनजीओ और महिला कल्याण विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि किसी परेशानी की स्थिति में पुलिस से किस तरह सहायता ली जा सकती है। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के तरीके भी बताए गए।गोष्ठी के दौरान छात्र-छात्राओं ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़े सवाल पूछे। अधिकारियों ने उनके सवालों के जवाब देकर कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। वहीं, मौजूद दंपतियों से पहले दिए गए प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों पर हुई कार्रवाई के संबंध में फीडबैक लिया गया। पुलिस के अनुसार, अधिकांश लोगों ने कार्रवाई पर संतोष जताया और सहयोगात्मक व्यवहार की सराहना की।पुलिस अधिकारियों ने महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, साइबर हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और वन स्टॉप सेंटर हेल्पलाइन 181 की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं और बच्चे अपने अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक रहें।