फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Student Sanjana becomes DIET Principal for a day

Noida News: मिशन शक्ति - छात्रा संजना बनीं एक दिन की डायट प्राचार्य

Tue, 13 Oct 2026 06:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:53 PM IST
विज्ञापन
Student Sanjana becomes DIET Principal for a day
दनकौर के पीएम श्री विद्यालय की कक्षा-8 की छात्रा संजना को एक दिन के लिए डायट प्राचार्य / उप शिक
समझीं प्रशासनिक कार्यप्रणाली, अधिकारियों ने लक्ष्य हासिल करने के लिए किया प्रेरित
विज्ञापन





ग्रेटर नोएडा(संवाद)। मिशन शक्ति फेज-6 के तहत बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कार्यों की समझ विकसित करने के उद्देश्य से विशेष पहल की गई। इसके अंतर्गत दनकौर स्थित पीएम श्री विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा संजना को एक दिन के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की प्राचार्य और उप शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम का आयोजन नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन अभियान के तहत किया गया। डायट प्राचार्य अर्चना गुप्ता ने संजना को शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यालय प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

अधिकारियों ने बढ़ाया छात्रा का उत्साह

कार्यक्रम के दौरान संजना से उसके भविष्य के लक्ष्य और करियर की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने उसे अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने, नियमित अध्ययन करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों से परिचित कराकर उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना और भविष्य में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed