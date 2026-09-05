Noida News: नाबालिगों के साथ चुराता था बाइक-स्कूटी, 10 वाहन बरामद
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:41 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:41 PM IST
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वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार, दो नाबालिग भी संरक्षण में लिए
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। कोतवाली फेज-3 पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की नौ बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े दो बाल अपचारियों को भी संरक्षण में लिया है। पुलिस इस गिरोह में अन्य आरोपियों के बारे में पता लगा रही है। आरोपी की पहचान वंश निवासी नगीना, बिजनौर के रूप में हुई है। वह वर्तमान में ममूरा, सेक्टर-66 में रह रहा था।
एडीसीपी सेंट्रल जोन स्वतंत्र सिंह ने बताया कि कोतवाली फेज-3 पुलिस ने शुक्रवार को बीट पुलिसिंग और सूचना के आधार पर सेक्टर-71 में एचपी पेट्रोल पंप के पास सर्विस रोड से आरोपी वंश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिल्ली-एनसीआर में सुनसान स्थानों की रेकी करता था। इसके बाद मौका देखकर बाइक और स्कूटी चोरी कर लेता था। चोरी किए गए वाहनों को ऐसी जगह छिपाकर रखा जाता था, जहां लोगों की आवाजाही कम हो। पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी के वाहनों को राह चलते लोगों को अपनी मजबूरी बताकर सस्ते दाम में बेच देता था। इससे मिली रकम वह निजी खर्च और शौक-मौज में खर्च करता था। लोगों को डराने-धमकाने के लिए वह अवैध हथियार भी अपने पास रखता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ गौतमबुद्धनगर के अलग-अलग थानों में लूट, चोरी, मादक पदार्थ, अवैध हथियार और आबकारी अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में 11 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस जांच की जा रही है।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। कोतवाली फेज-3 पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की नौ बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े दो बाल अपचारियों को भी संरक्षण में लिया है। पुलिस इस गिरोह में अन्य आरोपियों के बारे में पता लगा रही है। आरोपी की पहचान वंश निवासी नगीना, बिजनौर के रूप में हुई है। वह वर्तमान में ममूरा, सेक्टर-66 में रह रहा था।
एडीसीपी सेंट्रल जोन स्वतंत्र सिंह ने बताया कि कोतवाली फेज-3 पुलिस ने शुक्रवार को बीट पुलिसिंग और सूचना के आधार पर सेक्टर-71 में एचपी पेट्रोल पंप के पास सर्विस रोड से आरोपी वंश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिल्ली-एनसीआर में सुनसान स्थानों की रेकी करता था। इसके बाद मौका देखकर बाइक और स्कूटी चोरी कर लेता था। चोरी किए गए वाहनों को ऐसी जगह छिपाकर रखा जाता था, जहां लोगों की आवाजाही कम हो। पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी के वाहनों को राह चलते लोगों को अपनी मजबूरी बताकर सस्ते दाम में बेच देता था। इससे मिली रकम वह निजी खर्च और शौक-मौज में खर्च करता था। लोगों को डराने-धमकाने के लिए वह अवैध हथियार भी अपने पास रखता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ गौतमबुद्धनगर के अलग-अलग थानों में लूट, चोरी, मादक पदार्थ, अवैध हथियार और आबकारी अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में 11 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस जांच की जा रही है।
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