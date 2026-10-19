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Noida News: बाली वध और राम-सुग्रीव मित्रता के प्रसंगों का मंचन

Mon, 19 Oct 2026 08:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:54 PM IST
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Staging of the episodes concerning the slaying of Bali and the friendship between Rama and Sugriva
जहांगीरपुर (संवाद)। कस्बे में श्री रामायण मेला समिति के तत्वावधान में आयोजित रामलीला में राम-सुग्रीव मित्रता, बाली वध और सीता की खोज के प्रसंगों का मंचन किया गया। कलाकारों के जीवंत अभिनय ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, सोनू, चंद्रमणि भारद्वाज, नीरज जादौन, खूबचंद शर्मा, योगेश शर्मा, मयंक शर्मा व लेखराज समेत कई लोग मौजूद रहे।
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