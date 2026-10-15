Noida News: दशरथ-मरण का मंचन किया
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:56 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:56 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)।
अनाज मंडी स्थित रामोत्सव मैदान में बृहस्पतिवार को श्री रामलीला कमेटी की ओर से राज्याभिषेक की घोषणा, मंथरा-कैकेयी संवाद, दशरथ-कैकेयी संवाद, राम-लक्ष्मण वन गमन, चित्रकूट निवास, दशरथ-मरण और राम-केवट संवाद का मंचन किया।
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अनाज मंडी स्थित रामोत्सव मैदान में बृहस्पतिवार को श्री रामलीला कमेटी की ओर से राज्याभिषेक की घोषणा, मंथरा-कैकेयी संवाद, दशरथ-कैकेयी संवाद, राम-लक्ष्मण वन गमन, चित्रकूट निवास, दशरथ-मरण और राम-केवट संवाद का मंचन किया।