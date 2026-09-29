Noida News: एमिटी में खेल प्रतियोगिताओं का आगाज

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में इंटर एमिटी इंस्टीट्यूशन खेल प्रतियोगिता संगठन-2026 के तहत मंगलवार को फुटबॉल और रस्साकशी प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। फुटबॉल के पहले मुकाबले में एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एलाइड साइंसेज ने एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज को 3-0 से हराया। पारस ने पांचवें और 35वें मिनट में दो गोल किए, जबकि अभिनव ने 41वें मिनट में तीसरा गोल दागा।दूसरे मुकाबले में एमिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस ने एमिटी स्कूल ऑफ डिजाइन को 1-0 से हराया। श्याम ने 18 मिनट 30 सेकंड में टीम के लिए एकमात्र गोल किया।रस्साकशी के पुरुष वर्ग में एमिटी बिजनेस स्कूल ने एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 2-0 से हराया। एमिटी स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी ने एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को 2-0 से शिकस्त दी। महिला वर्ग में एमिटी बिजनेस स्कूल ने एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और एमिटी लॉ स्कूल नोएडा ने एमिटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल नोएडा को 2-0 से हराया।