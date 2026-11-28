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यमुना सिटी (संवाद)। श्री द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज में तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। अंतिम दिन दौड़, भाला फेंक, खो-खो, बैडमिंटन और कबड्डी स्पर्धाएं हुईं। बालिका वर्ग में शिवानी ने 1600 मीटर दौड़ और भाला फेंक में प्रथम स्थान पाया। बालक वर्ग में मोहित 400 मीटर और रितिक कुमार 3000 मीटर दौड़ में विजेता रहे। काजल और रितिक कुमार को एथलीट चैंपियन घोषित किया गया।