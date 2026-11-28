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ऑनलाइन पर्ची से आधुनिक ओटी तक सुविधाएं, नवजात देखभाल और टीबी जांच की व्यवस्थासंवाद न्यूज एजेंसीसरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के चलते निजी अस्पतालों का रुख करने वाले मरीजों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बिसरख अब एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। यहां इलाज से लेकर जांच और टीकाकरण तक की व्यवस्थाओं में बदलाव का असर मरीजों की संख्या पर भी दिखाई देने लगा है। कुछ महीने पहले तक जहां सीएचसी की ओपीडी में रोजाना 250 से 300 मरीज पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 500 से 700 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि अब आसपास के गांवों के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटियों में रहने वाले लोग भी उपचार के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन पर्ची, मोबाइल पर जांच रिपोर्ट, बेहतर टीकाकरण व्यवस्था और आधुनिक उपकरणों से मरीजों को एक ही परिसर में कई सुविधाएं मिल रही हैं।सीएचसी में मरीजों की सुविधा के लिए तीन ओपीडी संचालित की जा रही हैं। डॉक्टरों के बैठने के साथ जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। मरीज अब ऑनलाइन पर्ची बनवा सकते हैं। इसके लिए आभा आईडी और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी शुरू की गई है। पैथोलॉजी जांच कराने वाले मरीजों को रिपोर्ट लेने के लिए बार-बार अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जांच रिपोर्ट मरीज के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन भेजी जा रही है। इससे मरीज घर बैठे अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।आपातकालीन सेवाओं में भी बदलाव किया गया है। इमरजेंसी में ऑनलाइन एमएलसी (मेडिको लीगल केस) की व्यवस्था शुरू की गई है। नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए एनबीएसयू में रखने की सुविधा उपलब्ध है। इससे लोगों को इसके लिए दूसरे अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।ऑपरेशन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए ओटी को नई एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन मशीन से अपडेट किया गया है। इससे ऑपरेशन के दौरान बेहोशी देने और मरीज की निगरानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, टीकाकरण केंद्र पर दो एएनएम की तैनाती की गई है। इससे बच्चों को टीका लगवाने के लिए आने वाले अभिभावकों को भीड़ से बचाकर सुविधाजनक तरीके से टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है।जांच कराने के बाद रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मोबाइल पर ही रिपोर्ट आसानी से मिल जाती है। सौरभ श्रीवास्तव, मरीजओपीडी में पहुंचे एक मरीज के मुताबिक ऑनलाइन पर्ची और अपॉइंटमेंट की सुविधा से पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हुई है। फरहीन फिरोज, मरीजअपनी बेटी को टीका लगवाने पहुंचे इमरान ने बताया कि दो एएनएम की व्यवस्था होने से टीकाकरण में सुविधा मिल रही है। इमरान खान, परिजनसीएचसी में जांच और उपचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से दूर स्थित अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंजली, मरीज