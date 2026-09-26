Noida News: केपटाउन सोसाइटी में स्पोर्ट्स कार्निवाल, 600 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-74 स्थित केपटाउन सोसाइटी में शनिवार को स्पोर्ट्स कार्निवाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने 50 व 100 मीटर दौड़, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और तैराकी में प्रतिभा दिखाई। गौरी शिकायत फाउंडेशन के संस्थापक मुकेश शर्मा ने कहा कि उद्देश्य खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। उन्होंने बताया कि नोएडा की अन्य सोसाइटियों में भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे। केपटाउन स्पोर्ट्स क्लब के संस्थापक नवीन दुबे ने आयोजन के लिए आभार जताया। विजेताओं और टीमों को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया गया।

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