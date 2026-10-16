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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Special 'Pink Samadhan Diwas' (Pink Grievance Redressal Day) in all three tehsils today

Noida News: तीनों तहसीलों में स्पेशल पिंक समाधान दिवस आज

Fri, 16 Oct 2026 07:37 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:37 PM IST
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Special 'Pink Samadhan Diwas' (Pink Grievance Redressal Day) in all three tehsils today
ग्रेटर नोएडा। मिशन शक्ति विशेष अभियान के तहत शनिवार को जिले की तीनों तहसीलों में स्पेशल पिंक समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। इस दौरान महिलाओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निर्देश पर तहसील समाधान दिवस को स्पेशल पिंक समाधान दिवस यानी मिशन शक्ति तहसील दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विशेष पिंक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। यहां महिलाएं अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों के सामने रख सकेंगी। ब्यूरो
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