Noida News: सोनालिका टाइटन्स की 21 रन से जीत
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 07:53 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 07:53 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-131 स्थित एमवीएम स्पोर्ट्स क्रिकेट मैदान में रविवार सुबह आईटीएल प्रीमियर लीग का मुकाबला खेला गया। इसमें सोनालिका टाइटन्स ने 21 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए सोनालिका टाइटंस ने छह विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सोनालिका राइडर्स की टीम 123 रन पर सिमट गई। टाइटंस के अर्जुन ने 43 रन बनाकर बेस्ट बैटर का खिताब हासिल किया। वहीं, राजेश ने तीन विकेट झटककर बेस्ट बॉलर का खिताब अपने नाम किया।
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