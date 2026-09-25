Noida News: पिता का शव और घायल मां संग हिसार रवाना हुआ बेटा

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यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में जान गंवाने वाले देवेंद्र भारद्वाज का शव और घायल रेखा भारद्वाज को लेकर उनके बेटे सर्वोदय हिसार रवाना हो गए। बुधवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से देवेंद्र भारद्वाज की झुलस कर मौत हो गई थी जबकि पत्नी रेखा गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। रेखा जेवर के आरोग्य अस्पताल में उपचाराधीन थीं। बृहस्पतिवार को उनके बेटे सर्वोदय बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में घायल रेखा ने ही अपने पति के पैर में लगी रॉड के जरिए उनकी पहचान की थी। बृहस्पतिवार देर रात मां की तबीयत में सुधार होने के बाद, बेटा अपने पिता के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए हिसार रवाना हो गए थे। ब्यूरो