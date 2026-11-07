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Noida News: 110 पव्वों के साथ तस्कर दबोचा

Sat, 07 Nov 2026 06:37 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 06:37 PM IST
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Smuggler nabbed with 110 liquor bottles (pauvas)
माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस ने शराब की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देसी शराब के 110 पव्वे बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान धर्मेंद्र (24) के रूप में हुई। वह मूलरूप से कन्नौज जिले के रनवा गांव का रहने वाला है। वर्तमान में बीटा-2 थाना क्षेत्र के पी-3 स्थित ए-ब्लॉक में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी को भूमि रोड कट डाढ़ा गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी अरविंद वर्मा ने बताया कि आरोपी शराब की खेप लेकर कहीं जाने की फिराक में था।
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