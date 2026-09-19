Noida News: तस्कर गिरफ्तार, 12 लाख की स्मैक बरामद

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दादरी (संवाद)। दादरी कोतवाली क्षेत्र के अजायबपुर गांव के समीप भट्टे के सामने बनी कोठरी में पुलिस ने छापा मारकर चार कथित स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 12 लाख रुपये कीमत की स्मैक और 2700 रुपये नकद बरामद किए हैं। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान घोड़ी-बछेड़ा निवासी सुनील, हर्ष रावल, मोहित रावल और राजीव के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली से सस्ते दामों पर स्मैक खरीदकर छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर दिल्ली-एनसीआर में बेचने की बात बताई। पुलिस के अनुसार, बिक्री से मिले रुपये आपस में बांटकर खर्च करते थे। चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।