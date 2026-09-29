Noida News: एमिटी में स्मार्ट प्रोटीन संगोष्ठी का समापन

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नोएडा (संवाद)। एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित दो दिवसीय फूड प्रोसेसिंग एंड स्मार्ट प्रोटीन संगोष्ठी-2026 का मंगलवार को समापन हुआ। संगोष्ठी में खाद्य प्रसंस्करण, स्मार्ट प्रोटीन, जैव प्रौद्योगिकी और टिकाऊ खाद्य उत्पादों में नए शोध व नवाचार पर चर्चा हुई। समापन समारोह में एफएसएसएआई, गाजियाबाद के निदेशक सुरेंद्र सिंह राघव ने खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रो. परमजीत एस पनेसर और एमिटी की निदेशक डॉ. पूजा विजयाराघवन ने खाद्य क्षेत्र में शोध और सहयोग की जरूरत बताई। कार्यक्रम में तकनीकी सत्र, पैनल चर्चा, आइडियाथॉन, पोस्टर प्रस्तुति और पुरस्कार वितरण भी हुआ।

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