Noida News: पढ़ाई के साथ कौशल विकास से निखरेगी छात्रों की प्रतिभा
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:20 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:20 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी (आईआईपीपीटी) में नवप्रवेशी छात्रों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुआ। निदेशक डॉ. जितेश कुमार खत्री ने पढ़ाई, कौशल विकास, प्रशिक्षण और उद्योग जगत के व्यावहारिक अनुभवों की जानकारी दी। संस्थान ने दो कंपनियों के साथ एमओयू भी किए। अध्यक्ष संजय सुदन ने छात्रों को स्टार्टअप और उद्यमशीलता के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो
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