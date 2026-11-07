Noida News: खेलो इंडिया ट्रायल में जिले की छह बेटियों ने दिखाया दम

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प्रदेश की सात महिला खिलाड़ियों में छह गौतमबुद्ध नगर की, परिणाम का इंतजारसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा (संवाद)। जिम्नास्टिक्स में गौतमबुद्ध नगर की बेटियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए उत्तर प्रदेश की टीम के चयन ट्रायल में प्रदेश की सात महिला खिलाड़ियों में से छह जिले की शामिल रहीं। तीन नवंबर को प्रयागराज में चयन प्रक्रिया हुई, जबकि छह नवंबर को खिलाड़ियों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। अब सभी को परिणाम का इंतजार है, जो दीपावली के बाद आने की उम्मीद है।चयन प्रक्रिया में जिले की अभिधा, सिद्धि, वान्या, रित्विका, इलिशा और अद्वैता जैन शामिल रहीं। खिलाड़ियों ने ट्रायल के लिए नियमित अभ्यास किया और अपनी तकनीक, संतुलन, लचीलेपन व विभिन्न रूटीन पर मेहनत की। मुकाबले में भी उन्होंने तैयारी के अनुरूप प्रदर्शन किया।खिलाड़ियों ने 43वीं यूपी स्टेट जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर चयन प्रक्रिया तक जगह बनाई थी। अब उन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। परिणाम को लेकर खिलाड़ी और उनके परिजन उत्साहित हैं।