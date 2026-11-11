Noida News: तिलक लगाकर बहनों ने मांगी भाइयों की लंबी उम्र

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नोएडा (संवाद)। भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व भाई दूज बुधवार को शहर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बहनों ने पूजा की थाली सजाई और शुभ मुहूर्त में भाइयों के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाया। इसके बाद आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को मिठाई और उपहार भेंटकर स्नेह जताया। कई घरों में बहनों ने भाइयों को भोजन कराया। परिवार के सदस्यों ने एक साथ बैठकर त्योहार की खुशियां साझा कीं।