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Noida News: सिरसा को जरनैल सिंह का मानहानि नोटिस, सात दिन में माफी की मांग

Thu, 08 Oct 2026 09:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:17 PM IST
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Sirsa receives defamation notice from Jarnail Singh; apology demanded within seven days.
-आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा के बचाव में सिरसा ने झूठे बयान देकर उनकी छवि खराब की
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को मानहानि का नोटिस भेजकर सात दिन में बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। जरनैल सिंह का आरोप है कि मंत्री प्रवेश वर्मा के बचाव में सिरसा ने उनके खिलाफ झूठे और भ्रामक बयान दिए, जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।


जरनैल सिंह ने कहा कि सिरसा ने दावा किया कि प्रवेश वर्मा अकेले मौके पर पहुंचे थे और वह 45 मिनट बाद भीड़ लेकर पहुंचे। उनके मुताबिक, वह भी अकेले अपनी गाड़ी से उतरे थे, जबकि भाजपा समर्थक पहले से मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इसे पूरे घटनाक्रम को लेकर साजिश बताया। उन्होंने सिरसा के उस बयान को भी गलत बताया, जिसमें पांच अक्तूबर को गुरु नानक देव के गुरुपर्व के चलते गुरुद्वारा कमेटी के अनुरोध पर अस्थायी सड़क बनाए जाने की बात कही गई थी। जरनैल सिंह ने दावा किया कि गुरुपर्व अभी कई महीने दूर है और सड़क का उद्घाटन फरवरी में ही हो चुका था। जेई को पीटे जाने और एफआईआर संबंधी बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाए।
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