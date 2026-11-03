Noida News: साइलेंट स्ट्राइकर्स ने 4 विकेट से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-80 स्थित इंपीरियल क्रिकेट मैदान में मंगलवार सुबह अल्टीमेट क्रिकेट बैटर सीजन-5 का लीग मैच हुआ। मुकाबला साइलेंट स्ट्राइकर्स ने 4 विकेट से अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मिरेकल स्ट्राइकर्स 160 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साइलेंट स्ट्राइकर्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाकर जीत दर्ज की। मुकाबले में साइलेंट स्ट्राइकर्स के गौतम 65 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने।