Noida News: नौकरी की तलाश में आए नोएडा और बन गए बाइक चोर, दो गिरफ्तार

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। नौकरी के लिए नोएडा आए दो युवकों ने जल्दी रुपये कमाने के चक्कर में वाहन चोरी का रास्ता अपना लिया। दोनों कार से रेकी कर बाइक चुराने लगे। कोतवाली एक्सप्रेसवे पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की छह बाइक, वारदात में इस्तेमाल कार, नकदी और अवैध हथियार बरामद हुए हैं।एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान अलीगढ़ के छर्रा निवासी सागर यादव (21) और ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड निवासी सोनू कुमार (25) के रूप में हुई है। दोनों वाजिदपुर गांव में किराये पर रह रहे थे। छपरौली टी-प्वाइंट के पास पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आई-10 कार से दिल्ली-एनसीआर में घूमते थे। चोरी के बाद बाइक को तत्काल बेचने के बजाय झाड़ियों या सुनसान स्थानों पर छिपा देते थे। बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इन्हें कम कीमत पर बेच दिया जाता था। मंगलवार को दोनों दोबारा शहर में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया। बरामद छह बाइक में चार पर यूपी और दो पर दिल्ली के नंबर हैं। पुलिस चोरी की बाइक खरीदने वालों और आरोपियों के बताए अन्य साथियों की भी जानकारी जुटा रही है।