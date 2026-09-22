Noida News: शराब दुकान में फर्जी यूपीआई पर्चियों से 22.11 लाख के गबन का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-76 स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर 22 लाख 11 हजार रुपये के गबन का मामला सामने आया है। दुकान के मुख्य सेल्समैन पर आरोप है कि उसने ग्राहकों से मिली रकम बैंक में जमा करने के बजाय कथित तौर पर कूटरचित यूपीआई व फोन-पे पर्चियों का इस्तेमाल किया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर थाना सेक्टर-113 पुलिस ने मुख्य सेल्समैन समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।कटघर, मुरादाबाद निवासी अभिषेक कुमार सिंह शराब ठेका कारोबारी हैं। सेक्टर-76 में उनका एक शराब का ठेका है। उनकी शिकायत के मुताबिक, बरेली निवासी सुबोध कुमार मुख्य सेल्समैन था। शिकायत के अनुसार, 27 मार्च को बैंक स्टेटमेंट और जमा पर्चियों का मिलान करने पर लगभग 22 लाख रुपये का अंतर मिला। आरोप है कि सुबोध ने एक ही यूपीआई व फोन-पे पर्ची को कथित तौर पर बार-बार प्रिंट कर हिसाब में लगाया और रकम का गबन किया। पूछताछ के बाद 28 मार्च को वह दुकान से चला गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, रकम वापस मांगने के लिए 9 अप्रैल को वह सुबोध के घर बरेली गए। आरोप है कि वहां सुबोध ने अपनी पत्नी मनीषा व स्वजन संग मिलकर अभद्रता करते हुए धमकी दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर बैंक लेनदेन, जमा पर्चियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है।