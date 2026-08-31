Noida News: गोबर का ठेला ले जा रहे युवक से मारपीट

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-20 थाना क्षेत्र के अंतर्गत निठारी के गली नंबर एक में मारपीट हुई। पुलिस को दी शिकायत में गिरवर ने बताया कि उनका बेटा कपिल गोबर का ठेला लेकर जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान गांव के गली नंबर एक के सामने अभिषेक और नितिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर कपिल को गाली देने लगा। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे पीटा और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।