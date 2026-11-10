Noida News: सेक्टर-3 में टूटी नालियों से जलभराव, बीमारियों का खतरा

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-3 के ए ब्लॉक में टूटी और गंदगी से भरी नालियां लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। नालियों में मिट्टी, कचरा और घास-फूस जमा होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसके कारण जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी रहती है। जलभराव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा है। स्थानीय निवासी सुधीर चौधरी ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र भेजकर समस्या के समाधान की मांग की है। उन्होंने नालियों की मरम्मत कराने, गंदगी और खरपतवार हटाने की अपील की है। साथ ही, नियमित सफाई और मच्छरों की रोकथाम के लिए दवा छिड़काव की भी मांग की है। निवासियों का कहना है कि पानी की निकासी दुरुस्त न होने पर समस्या गंभीर हो सकती है।

संवाद न्यूज एजेंसी