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Noida News: दादरी में प्लॉट की चहारदीवारी तोड़ी, पिता-पुत्र पर प्राथमिकी

Wed, 11 Nov 2026 06:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:53 PM IST
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दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के कूड़ी खेड़ा गांव में इंदू नागर के प्लॉट की चहारदीवारी को ट्रैक्टर से जबरन ध्वस्त कर दिया गया। पीड़ित महिला ने विरोध किया तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में इंदू नागर ने कोतवाली में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि यह घटना 4 नवंबर को रात्रि 11 बजे हुई। बादलपुर गांव निवासी विनोद नागर और उनके पुत्र सागर ने ट्रैक्टर का उपयोग कर चहारदीवारी गिराई। इससे इंदू नागर को भारी नुकसान हुआ है और उनका परिवार डरा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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