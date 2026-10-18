Noida News: पार्कों में अंधेरा, सांपों का पहरा… शाम की सैर पर लगा ब्रेक

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–सेक्टर-37 के सीनियर सिटीजन पार्क में एक महीने से अंधेरा, शाम होते ही पार्कों में घट रही लोगों की आवाजाही- पार्क में टहलें या सांपों से बचें, अंधेरे में सहमे शहरवासीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा।शाम ढलते ही पार्कों में बच्चों की किलकारियां और बुजुर्गों की सैर की रौनक नजर आनी चाहिए, लेकिन शहर के पार्कों में इन दिनों अंधेरे और सांपों का खौफ पसरा है। कहीं लाइटें खराब हैं तो कहीं नशेड़ियों का जमावड़ा लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। सेक्टर-50 के मेघदूतम पार्क के प्रवेश द्वार पर सांप दिखने के बाद सुरक्षाकर्मी भी दहशत में हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग सैर पर निकलने से कतरा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।सेक्टर-51 के आरडब्ल्यूए महासचिव संजीव कुमार ने बताया कि रविवार की सुबह सेक्टर-50 के मेघदूतम पार्क के प्रवेश द्वार पर बड़ा सांप दिखाई देने से लोग परेशान हो गए। उनके मुताबिक पार्क में कई जगह लाइटें खराब हैं। सुरक्षाकर्मियों के बैठने वाली जगह के आसपास भी आए दिन सांप नजर आते हैं। उनका कहना है कि रात में ड्यूटी करना जान जोखिम में डालने जैसा लग रहा है। इससे सुरक्षाकर्मियों में चिंता है और कुछ ने रात में काम करने से मना कर दिया है। वहीं, निवासियों का आरोप है कि अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका बनी रहती है। शाम को लोग शराब पीकर पार्क में पहुंचते हैं और पुलिस की गश्त न होने से नशेड़ियों का जमावड़़ा लगता है। इसके चलते महिलाएं शाम को पार्क में टहलने से कतराती हैं।हमने नोएडा प्राधिकरण को कई बार पत्र लिखा, लेकिन पार्कों की हाईमास्ट लाइटें नहीं लगीं, अब वहां अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है।-सतनारायण गोयल, सेक्टर 55हमारे सेक्टर की हाईमास्ट लाइटें लगना बाकी है, स्ट्रीट लाइटें प्राधिकरण ठीक कर रहा है, पार्कों में अभी भी सुधार की जरूरत है।